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Daltonlar çetesine operasyon! CHP İl Başkan Yardımcısı tutuklandı

Daltonlar çetesine operasyon! CHP İl Başkan Yardımcısı tutuklandı

Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.P'yi, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda olay yerine götüren ve eylemde birlikte hareket ettiği öne sürülen korsan taksi sürücüsü K.B.K. (23) ve aynı araçta eyleme giden M.U. (18) gözaltına alındı. K.B.K'nin emniyette verdiği ifadede A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli K.B.K'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

CHP ANTALYA İL BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı. İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

TUTUKLANDI

Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. (35) ve Y.Y. (28) operasyonla gözaltına alındı. A.A.'nın evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu. Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen O.Ş.'nin (34) ise arandığı öğrenildi. A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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