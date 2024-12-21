Amazon işçileri grevde : 4 eyalet 7 depoda eylem

ABD'li perakende devi Amazon'un çalışanları, dört eyaletteki yedi depoda greve gitti. Sendika, ABD tarihinde Amazon'a karşı "en büyük" grevin başlatıldığını bildirdi. 21.12.2024 - 13:03

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ABD'li perakende devi Amazon'un çalışanları, dört eyaletteki yedi depoda greve gitti. Şirketin 10 tesisinde çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi temsil eden International Brotherhood of Teamsters sendikasından yapılan açıklamada, ABD tarihinde Amazon'a karşı "en büyük" grevin başlatıldığı ifade edildi.

Amazon çalışanı bir grup da, şirketin New York Şehri'nin Queens ilçesindeki Maspeth teslimat merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi.