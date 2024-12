Murat Kurum: İstanbul için kaybedecek zamanımız yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören, Üsküdar ve Bağcılar’daki 1.619 konut ve iş yerinin dönüşüm törenine katıldı. Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada ‘İstanbul’u Kurtarma Seferberliği’ ile ilgili 3 adımı aynı anda attıklarını söyledi.

Bakan Murat Kurum, Güngören Tozkoparan Projesi’nin 1. etabında 144, 2. etabında 283, 3. etabında 798 konut ile Şişecam Dönüşüm Projesi’ndeki 310 konutun bir kısmının teslimini yapacaklarını belirtti. Tozkoparan Projesi kapsamında 4. etap için de müjde veren Bakan Kurum, “Tozkoparan Projemizin 4. etabının temellerini mart ayında atıyoruz. Burada da 2 bin 639 yeni yuvamızı Güngörenli hemşehrilerimize kazandırıyor olacağız. Tüm projeler tamamlandığında Güngören’imize toplam 4 bin 171 güvenli sağlam konut yapmış olacağız” dedi.

“AFETLERE DİRENÇLİ İSTANBUL HEDEFİMİZE HEP BİRLİKTE YAKLAŞACAĞIZ”

Bakan Kurum törende canlı bağlantı ile Üsküdar’a 368 konutun yıkımını başlattı. Bağcılar’da ise 395 konutun temel atma törenine bağlandı. Bakan Kurum, “Böylece bir günde yeni, güvenli ve sağlam 1.589 konutumuzu ve 30 iş yerimizin anahtarlarını milletimizle paylaşmış olacağız. İnşallah ‘Daha Yaşanabilir Bir İstanbul’ diyerek çıktığımız bu yolda çok güçlü bir adım daha atacak; ‘Afetlere Dirençli İstanbul’ hedefimize hep birlikte yaklaşacağız” diye konuştu.

2025’TE KİRA DESTEĞİ 8 BİN TL OLACAK

Bakan Murat Kurum, törende kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine verilen aylık kira destek tutarlarının güncellendiğini açıkladı: Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın İstanbul’umuz için, Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

“DEPREM DURMUYOR, GÜNÜNÜ BEKLİYOR”

Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye ve İstanbul’un deprem gerçeğine dikkat çekti: Bildiğiniz gibi deprem, cennet vatanımızın acı bir gerçeğidir, derin bir yarasıdır. Hayat akıp gidiyor, hepimiz işimize gücümüze bakıyoruz. Akşam işimizden evimize dönüyoruz. Yavrularımızla vakit geçiriyoruz. Ama şunu bazen unutuyoruz. Hayat yerin üstünde böyle olağan bir şekilde devam ederken, yerin altında başka bir gerçeklik var olmaya devam ediyor. O gerçeğin adı depremdir ve deprem durmuyor, sadece meydana geleceği günü bekliyor; her an canlarımızı, hayatlarımızı, yavrularımızı tehdit ediyor. Yaşadığımız her afette giden canlarımızı geri getiremeyeceğimizi bilerek, acımızı içimize gömerek, gecemizi gündüzümüze kattık, dur durak bilmeden çalıştık, çabaladık.

“İSTANBUL'U KURTARMA SEFERBERLİĞİNİ YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ”

İstanbul’da 1.5 milyon ev ve iş yeri için deprem riskinin devam ettiğinin altını çizen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: Bunların, 600 bini her an çökme riskiyle karşı karşıya. 16 milyon nüfuslu İstanbul’umuzda, 600 bin evdeki 2.4 milyon insanımız, yani her 100 kişiden 15’inin hayatı adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Bu yüzden diyoruz ki İstanbul'da artık konuşma zamanı çoktan geçti. İstanbul'u artık kurtarma seferberliğini her alanda yürütmek zorundayız. Vakit artık suni gündemler peşinde değil, burada dönüşüm peşinde, annelerimizin, yavrularımızın yaşamlarını koruma peşinde koşma vaktidir.

“BEKLENTİMİZ BELEDİYELERİMİZİN ARTIK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASIDIR”

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarında belediyelerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: Söylediğimiz gibi bizim için İstanbul Güngören söz konusuysa, söz konusu olan depremse, mesele kentsel dönüşümse kalan her şey teferruat. Çünkü insanımızın canından daha değerli hiçbir şey yoktur. Türkiye yüzyılına yürürken de İstanbul'un güvenli olması şarttır. Sağlam güvenli konutlarla inşa edip İstanbul'u dönüştürmemiz şarttır. Bundan dolayı da parti ayrımı yapmaksızın her kesimle ve herkesle görüşüyoruz; kapımızı herkese açık tutuyoruz. Biz tüm doğru işlerin, hayırlı işlerin altına omuz veririz, yüreğimizi koyarız. Bizim beklentimiz, deprem meselesinde, dönüşüm meselesinde belediyelerimizin artık elini taşın altına koymasıdır. İstanbullulara verdiğimiz sözü burada da yineliyorum, İstanbullular bizi polemikte değil; her zaman dönüşüm alanlarında görecek. İstanbullular bizi kavgada değil; daima konutlarımızın şantiye alanlarında görecek.

“İSTANBUL’DA 193 BİN YUVAMIZIN YENİLENME SÜRECİNİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakan Kurum, konuşmasında İstanbul’un tüm ilçelerinde dönüşüm seferberliğini 12 yıldır kesintisiz devam ettirdiklerini ifade ederek, “Şu ana kadar, 907 bin ev ve iş yerimizin dönüşümünü başarıyla tamamladık. Bugün hala 39 ilçemizde zamanla yarıştığımıza şahitlik ediyorsunuz. İstanbul’da tam 193 bin yuvamızın yenilenme sürecini sürdürüyoruz. İnanın, İstanbul için kaybedecek zamanımız yok” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE GÜNDE ORTALAMA 2 BİN 500 KONUT TESLİM EDİLİYOR

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak 453 bin konutun yüzde 93’ünün inşasını başlattıklarını belirterek, “Her gün ortalama 2 bin 500 konutu teslim ediyoruz. İnşallah 10 gün sonra konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımızın yüzde 45’ine yani 200 bin konutu teslim etmiş olacağız. 6 Şubat sabahı verdiğimiz sözleri tutmak için aynı motivasyon heyecanla çalışacağız. 2025 yılı sonu itibarıyla de 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız” dedi.