İstanbul'da "CB" alarmı: Uçaklar iniş yapamıyor

İstanbul’da etkili olan elektrik yüklü Cumulonimbus (CB) bulutları, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Pilotlar, uçuş güvenliği için havada tur atarken, kötü hava koşulları inişlerde gecikmelere neden oldu.

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İstanbul’da etkili olan ve kötü hava koşullarına neden olan Cumulonimbus (CB) bulutları, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Elektrik yüklü bu dev bulutlar, yıldırımlar ve şiddetli hava hareketleriyle uçuş güvenliğini tehdit ederken, pilotlar zorunlu olarak havada tur atmak zorunda kaldı.

CB bulutlarının oluşturduğu tehlikelerden kaçınmak isteyen pilotlar, hava trafiğini yöneten kontrolörlerle koordinasyon halinde çalışıyor. Pilotlar, kötü hava koşullarının olduğu koordinatları bildirerek diğer uçakların bu bölgelerden uzak durmasını sağlıyor. Bu süreçte, iniş yapmak isteyen uçaklar rotalarını değiştirmek ya da uygun hava şartları oluşana kadar beklemek durumunda kalıyor.

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’da bu tür elektrik yüklü bulutların kısa sürede etkili olabileceği konusunda önceden uyarılarda bulunmuştu. CB bulutları, özellikle ani hava değişimlerine ve yoğun yıldırım aktivitelerine neden olarak hem havacılık hem de kara ulaşımı için risk teşkil ediyor.

CB BULUTLARI NEDİR?

Cumulonimbus bulutları, atmosferin yoğun nem taşıyan ve hızla yükselen tabakalarında oluşan, elektrik yüklü dev fırtına bulutlarıdır. Bu tür bulutlar, şiddetli yağış, dolu, yıldırım ve türbülansa neden olarak uçuş güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturur.