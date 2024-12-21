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Gazze’de can kaybı 45 bin 227’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 45 bin 227’ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 227’ye, yaralı sayısının da yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırıda 24 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 422 Filistinli öldü, 1738 kişi yaralandı

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 45 bin 227’ye, yaralı sayısının da 107 bin 573'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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