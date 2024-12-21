TESK Başkanı Palandöken’den yılbaşı bileti uyarısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı biletlerinde sahtecilik riskine karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, “Biletlerinizi yalnızca ruhsatlı ve güvenilir bayilerden alın, sahte bilet hayallerinizi suya düşürmesin.” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı öncesinde Milli Piyango biletlerine artan talep nedeniyle vatandaşları sahte bilet tehlikesine karşı uyardı. Palandöken, yalnızca yetkili ve güvenilir satış noktalarından bilet alınması gerektiğini belirterek, "Büyük ikramiye hayali kurarken, hayallerin suya düşmemesi için sahte bilet riskine karşı dikkatli olun" dedi.

"Yalnızca Yetkili Satış Noktalarından Alın"

Milli Piyango biletlerinde sahtekarlığın önüne geçmek için vatandaşların, bayilik ruhsatı ve yaka kartı taşıyan satış noktalarını tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları söyledi:

"2025'e sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı biletlerine büyük bir ilgi var. 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye, vatandaşları bilet almaya teşvik ediyor. Ancak, bilet alırken dikkat edilmesi gereken önemli detaylar var. Yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarını tercih etmelisiniz. Ayrıca, biletin orijinalliğini doğrulayan damga, kaşe ve güvenlik unsurlarını kontrol etmek büyük önem taşıyor."

"SAHTE BİLETLERE KARŞI DETAYLARA DİKKAT EDİN"

Palandöken, sahte biletlerin yaygınlaşmaması için vatandaşların biletlerde güvenlik unsurlarını dikkatlice kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Özellikle biletin alt kısmındaki kabartmalı güvenlik koduna ve kağıt dokusundaki Milli Piyango İdaresi logolu filigrana dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, şu uyarılarda bulundu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahte biletlerle karşılaşma riski oldukça yüksek. Vatandaşlarımız, biletlerin altındaki güvenlik kodunu parmakla kontrol etmeli. Kabartmalı bir doku hissetmiyorsanız, bilet sahte olabilir. Ayrıca, biletin kağıt dokusunda Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunmalı ve mühür detaylarına dikkat edilmelidir."

"RUHSATSIZ YERLERDEN BİLET ALMAYIN"

Sahte biletlerin özellikle ruhsatsız satış noktalarında bulunduğuna dikkat çeken Palandöken, şunları ekledi:

"600 milyon liralık büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlarımız için en doğru tercih, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı bulunan esnaflardır. Oda kaydı olmayan ve ruhsatsız yerlerden kesinlikle bilet alınmamalı. Sahte bilet, hem hayallerinizi hem de paranızı riske atar."