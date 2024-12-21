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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP millilikten giderek uzaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP millilikten giderek uzaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin son dönemde Türkiye'ye yönelik küresel projelerin taşeronluğun üstlenmeya kadar vardığını söyledi. CHP'nin millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaştığını belirten Erdoğan, "Sayın Özel'in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Artık komik bile değil." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenecek Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Judo Genç Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Emre evladımızın kederli ailesine Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum.

Küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar

CHP tek parti faşizminden beri milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada giderek etkin bir güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen maalesef bunlardan en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz. 

Karşımıza kim çıkıyor CHP

Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor; CHP. Türkiye Akdeniz’deki çıkarlarını korumak için Libya’da pozisyon alıyor. Karşımıza kim çıkıyor; CHP. Türkiye Rusya, Ukrayna savaşından Filistin’de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor. Karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Türk dünyasının siyasi, kültürel, sosyal, askeri, beşeri birliğini sağlayacak tarihi adımlar atıyor karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir alanda kazan kazan esasına dayalı açılımlara girişiyor, karşısına yine CHP çıkıyor.

"CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor"

Uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor. Sayın Özel'in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Artık komik bile değil.

Ülkenin ihtiyacı olan her konuda vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyan parti ve ittifak biziz. Sözünü suya değil milletin gönül defterine yazan parti ve ittifak biziz.

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