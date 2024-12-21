Pentagon'dan Türkiye'nin Suriye-YPG açıklamasına cevap

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Ryder, Suriye'den çekilmek ve PKK/YPG'yi dağıtmak gibi planlarının olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan, geçen hafta terör örgütü YPG/PKK için, "Ya feshedilirler ya da yok edilirler." demişti.

Abone ol

ABD yönetimi, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne karşı atacağı adımları engellemeye çalışırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD'nin Suriye'den çıkma gibi bir planı olmadığını belirtti.

Basın mensuplarının sorusunu cevaplandıran Ryder, "birleşmiş ve parçalanmamış bir Suriye" söylemlerine rağmen YPG'yi dağıtma gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Pentagon ayrıca, ülkedeki ABD askerlerinin sayısını 2 bin olarak güncelledi. Esad rejimi devrilmeden ABD'nin 900 olan asker sayısını arttırdığı ortaya çıktı.

Washington'ın terör örgütüne Suriye'den çekilme ile ilgili güvence verip vermediği sorusunu yanıtlandıran Sözcü Ryder, "Şu anda DEAŞ'ı mağlup etme misyonunu durdurmaya yönelik bir plan yok." dedi.

Geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG/PKK için "Ya feshedilirler ya da yok edilirler." açıklamasını yapmıştı. Suriye'nin geleceği için "Parçalı olmamalı, birleşmiş bir Suriye olmalı." diyen Pentagon, "Silahlandırdığınız YPG'yi dağıtacak mısınız?" sorusuna ise, "Belirttiğiniz bağlamda bir misyon odaklı değişiklik veya özel bir plan ile ilgili duyuracak bir şey yok." cevabını verdi.

ABD, Ankara ile temaslarını sürdürürken ana amaç, YPG/PKK'ya yönelik geniş çaplı bir operasyonu engellemek. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilileri, "Suriye'de yeni çatışma görmek istemiyoruz." dedi.

KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ