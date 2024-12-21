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Trabzonspor, Mislav Orsic’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Mislav Orsic’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Mislav Orsic’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor, Hırvat futbolcusu Mislav Orsic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

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