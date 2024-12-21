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Beşiktaş - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Beşiktaş 1-1 Alanyaspor (CANLI SKOR)

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova

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