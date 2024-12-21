BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  DÜNYA

HTŞ liderinin ABD'den ne istediği belli oldu

HTŞ liderinin ABD'den ne istediği belli oldu

Suriyeli lider Ahmed eş-Şera, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle görüşmesinde, ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Abone ol

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, oluşumun komutanı durumundaki Suriyeli lider Ahmed eş-Şera ile ABD heyetinin dün başkent Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Barbara Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamaya göre, Şera, muhataplarına, Suriye'nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı.

Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Şera, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Şera, halkın, Beşar Esad rejiminden kurtularak bölgeyi kaos ve yabancı müdahalelerden korumada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu ifade eden Şera, savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı.

Şera, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.

ABD, TEBRİK ETTİ

ABD heyeti, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ve Beşşar Esed rejiminden kurtulması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Suriye halkına ve yeni Suriye yönetimine desteklerini yineleyen heyet, ABD'nin, çözülmesi gereken sorunlar ve zorluklar karşısında Suriye'nin yanında olacağını belirtti.

Heyet, özellikle "Suriye'nin kuzeydoğusundaki meseleler" gibi konularda, istikrarı güçlendirme, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve tüm Suriye halkının bileşenlerini kapsayıcı temsil sağlamaya yönelik atılan somut adımlara destek verdiğini kaydetti.

ABD vatandaşı Travis Timmerman da dahil olmak üzere tutukluların serbest bırakılması çabalarını takdir eden heyet, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice için sürdürülen arama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Heyet, mevcut dönemin iyi yönetilmesini ve Suriye Savunma Bakanlığı ile Birleşik Suriye Ordusunun oluşturulmasına yönelik atılan yapıcı adımları da takdir ettiğini belirtti.

Her iki taraf, yaşananları Suriye halkı için "tarihi bir zafer" olarak tanımladı.

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk kez bir ABD heyeti dün Şam'ı ziyaret etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor, sahasında Samsunspor'la berabere kaldı
Sivasspor, sahasında Samsunspor'la berabere kaldı
Pentagon'dan Türkiye'nin Suriye-YPG açıklamasına cevap
Pentagon'dan Türkiye'nin Suriye-YPG açıklamasına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasetimizde ayrımcılık yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasetimizde ayrımcılık yok
Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi
Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi
Trabzonspor, Mislav Orsic’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Trabzonspor, Mislav Orsic’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Beşiktaş - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)
BYD lansmandan sonra 20 binin üzerinde talep aldı!
BYD lansmandan sonra 20 binin üzerinde talep aldı!
Beşar Esed'e son darbe eşinden geldi! Boşanma davası...
Beşar Esed'e son darbe eşinden geldi! Boşanma davası...
Murat Kurum: İstanbul için kaybedecek zamanımız yok
Murat Kurum: İstanbul için kaybedecek zamanımız yok
İstanbul'da "CB" alarmı: Uçaklar iniş yapamıyor
İstanbul'da "CB" alarmı: Uçaklar iniş yapamıyor
Gazze’de can kaybı 45 bin 227’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 45 bin 227’ye yükseldi
Murat Kurum'dan kira desteği müjdesi! 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseldi
Murat Kurum'dan kira desteği müjdesi! 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseldi