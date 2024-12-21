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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilerin masraflarını kim karşılıyor?

Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilerin masraflarını ve uçakta seyahat etmenin detaylarını Darp Haber'de anlattı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem dönem gerçekleştirdiği yurtdışı seyahatlerinde, beraberinde çok sayıda gazetecinin olması artık alışılmış bir durum. Peki bu seyahatlere iştirak eden o gazetecilerin masrafları kim tarafından karşılanır? Bu seyahatlere katılan ve katılmayan isimler neden tartışma konusu olur? O ziyaretlere katılan isimlerden biri olan Hadi Özışık, işleyişe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçakta olmak isteyip de olamayanlar...

Yapılan bu suni tartışmalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Hadi Özışık, bu eleştiriyi yapanların oradaki masrafları ve harcanan paraları düşündükleri için değil de; orada bulunamadıkları için rahatsızlık duymuş olabileceklerine dikkat çekti.

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