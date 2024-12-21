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Beşiktaş taraftarı maç sonu isyan etti! Futbolcular ıslıklandı

Beşiktaş taraftarı maç sonu isyan etti! Futbolcular ıslıklandı

Beşiktaşlı taraftarlar, 1-1 eşitlikle tamamlanan Alanyaspor maçı sonrasında siyah-beyazlı takıma büyük tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 7. dakikada Rafa Silva ile yanıt verdi.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası takıma büyük tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın s....... gidin" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğü sonrası takımı ıslıkladı. Tribünler, futbolcuları içeriye ıslıklarla gönderdi.

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