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E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi

 E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, aracı hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulaması getirildi.

Kimler tevkifat yapmakla yükümlü olacak?

Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

 Kimlerden tevkifat yapılacak?

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarından, yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.

Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yüzde 1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak.

Böylece stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek.

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