BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB'in ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'in ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, milli eğitim uzman yardımcılığı için aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda yapılabilecek.

Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.

Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavla ilgili her türlü bilgi MEB Personel Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Alex Oxlade-Chamberlain: Çok fazla sorun var
Alex Oxlade-Chamberlain: Çok fazla sorun var
Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs
Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs
ABD'de hükümetin kapanması son anda engellendi
ABD'de hükümetin kapanması son anda engellendi
Beşiktaş taraftarı maç sonu isyan etti! Futbolcular ıslıklandı
Beşiktaş taraftarı maç sonu isyan etti! Futbolcular ıslıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilerin masraflarını kim karşılıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilerin masraflarını kim karşılıyor?
Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi
Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kurtulmuş: Türkiye'nin Suriye'de oynadığı rol önemlidir
Kurtulmuş: Türkiye'nin Suriye'de oynadığı rol önemlidir
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
HTŞ liderinin ABD'den ne istediği belli oldu
HTŞ liderinin ABD'den ne istediği belli oldu
Sivasspor, sahasında Samsunspor'la berabere kaldı
Sivasspor, sahasında Samsunspor'la berabere kaldı
Pentagon'dan Türkiye'nin Suriye-YPG açıklamasına cevap
Pentagon'dan Türkiye'nin Suriye-YPG açıklamasına cevap