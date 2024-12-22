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Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için rekor zam talebi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için rekor zam talebi!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2025 Temmuz'da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse bizce ocak ayı 2025 asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır." dedi.

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Trabzon'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında BBP Genel Başkanı Destici, asgari ücret beklentilerine ilişkin, "2025 Temmuz'da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse bizce ocak ayı 2025 asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır. Biliyoruz ki aslında bu da beklentileri karşılayacak bir rakam değil. Biz gerçekleri de göz önünde tutarak ciddi bir rakam sunuyoruz. Birileri gibi afaki bol keseden atmıyoruz." dedi.

Yüzde 50'nin altında bir artışın asla kabul edilemez olduğunu dile getiren Destici, "İnşallah yüzde 60 seviyelerde bir artışla en azından bir nebze de olsa asgari ücretlerimiz de rahat bir nefes alır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Destici, en mağdur kesimlerin başında emeklilerin geldiğini de vurgulayarak "Özellikle düşük maaş alan emeklilerimiz. 2023 Temmuz'unda emeklilere haksızlık yapıldı. Diğer çalışan kesimlerimizin ya toplu sözleşmelerle ya seyyanen zamlarla durumları iyileştirildi ama 2023 Temmuz'unda emeklilerimiz hak ettikleri yüzde 25 enflasyon farkı zammını dahi alamadı." ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli maaşı..."

Emekli maaşlarına ve zam beklentilerine ilişkin bilgi paylaşan Destici, "En düşük emekli maaşını 20 bin liranın üzerine çıkaracağız. Bunun dışındakiler haksızlık olur, emeklilere karşı yapılan haksızlığın devamı anlamına gelir. Büyük Birlik Partisi olarak artık bu haksızlığın Ocak 2025'te son bulmasını bekliyoruz." dedi.

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