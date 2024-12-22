BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de "Zincir" operasyonu: 114 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin'de "Zincir" operasyonu: 114 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda gözaltına alınan 114 zanlı adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 114 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Operasyon: İçişleri Bakanlığınca, 19 Aralık'ta Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce detayları açıklanan operasyon kapsamında Mersin Uluslararası Limanı'nda faaliyet gösteren görevlilerin iş sahiplerinden rüşvet aldıklarının belirlenmesinin ardından teknik ve fiziki takip sonucu gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük bulunmayan işlemlerden sabit ücret, usulsüzlük halinde işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığının tespit edildiği belirtilmişti.

Gözaltına altına alınanların arasında gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, Reşat altını, 64 tam, 11 yarım, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği bilgisine yer verilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti
Foto Galeri Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Karar duyuruldu! TikTok 1 yıl yasaklandı
Karar duyuruldu! TikTok 1 yıl yasaklandı
Hadise'nin Sinan Akçıl açıklaması Ahmet Çakar'ı delirtti! Ünlü yorumcunun sözlerine tepki yağdı
Hadise'nin Sinan Akçıl açıklaması Ahmet Çakar'ı delirtti! Ünlü yorumcunun sözlerine tepki yağdı
Asgari ücret ve emekli maaşında son kulisler! İşte konuşulan rakam
Asgari ücret ve emekli maaşında son kulisler! İşte konuşulan rakam
Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor
Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?
E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi
E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi
TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Suriye'de Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Ayşe el-Dibs atandı
Suriye'de Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Ayşe el-Dibs atandı
MEB'in ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Alex Oxlade-Chamberlain: Çok fazla sorun var
Alex Oxlade-Chamberlain: Çok fazla sorun var
Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs
Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Ayşe Eldibs
ABD'de hükümetin kapanması son anda engellendi
ABD'de hükümetin kapanması son anda engellendi