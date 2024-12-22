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Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti

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Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde tartıştığı eski nişanlısını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti

İddiaya göre, Ertay Duru (30) otomobiliyle, ayrıldığı eski nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ı (30) Menteş Mahallesi 25169 Sokak'taki evine kadar takip etti.

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Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti

Aracından inip, arabasını park eden Sağ'ın otomobiline giden Duru, burada eski nişanlısıyla tartışmaya başladı.

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Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti

Yardım istemek için dışarı çıkan Sağ'a yanında bulundurduğu tabancayla ateş eden Duru, daha sonra aynı silahla intihar etti.

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Mersin'de astsubay eski nişanlısı Merve'yi öldürdü ardından intihar etti

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sağ ve Duru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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