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Burhan Köroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'a gitmeyi planlıyor

Burhan Köroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'a gitmeyi planlıyor

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Köroğlu, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" dedi.

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Suriye'de Esad rejimin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Şam'a gideceğini aktarmıştı. 

Erdoğan, “Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" dedi. 

"Cumhurbaşkanımız da Şam'a gelmeyi düşünüyor"

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e açıklamalarda bulundu. Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.

"Suriye ile ilişkiler Osmanlı dönemi gibi olacak"

Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

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