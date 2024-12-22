36 aracın lastiklerini kesmişlerdi! İki şüpheli için karar verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 36 aracın lastiklerinin bıçakla kesilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Sarıçam Mahallesi'nde 20 Aralık'ta park halindeki 36 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan Feyzullah K. ve Alper Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüphelilerden Feyzullah K, gazetecilere, olay günü alkollü olduğunu iddia ederek, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptıklarım için pişmanım." dedi.

Kontrolün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.