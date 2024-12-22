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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu ölen 4 kişi için başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli için başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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