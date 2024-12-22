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Transferde flaş iddia! Galatasaray eski Fenerbahçeliyi gündemine aldı

Transferde flaş iddia! Galatasaray eski Fenerbahçeliyi gündemine aldı

Galatasaray, Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanırken, sezon sonunda Uruguaylı kalecinin yerini doldurmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların Eyüpspor forması giyen Berke Özer'i gündemine aldığı öne sürüldü.

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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve memleketi Uruguay'a dönecek olan Fernando Muslera'nın alternatifi için arayışlar sürüyor. Liverpool'dan Alisson Becker'i listesinde tuttuğu belirtilen sarı-kırmızılıların sürpriz bir ismi daha eklediği kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Berke Özer'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Cimbom, mor-sarılılarla sezon sonunda kontratı bitecek olan 24 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamak istiyor.

Berke, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 12 kurtarışla oynarken, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe maçında ise 8 kurtarışa imza atmıştı.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2022-23'te Portimonense'ye giden Berke, o sezon devre arasında Eyüpspor yolunu tutmuştu.

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