Transferde flaş iddia! Galatasaray eski Fenerbahçeliyi gündemine aldı

Galatasaray, Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanırken, sezon sonunda Uruguaylı kalecinin yerini doldurmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların Eyüpspor forması giyen Berke Özer'i gündemine aldığı öne sürüldü.

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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve memleketi Uruguay'a dönecek olan Fernando Muslera'nın alternatifi için arayışlar sürüyor. Liverpool'dan Alisson Becker'i listesinde tuttuğu belirtilen sarı-kırmızılıların sürpriz bir ismi daha eklediği kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Berke Özer'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Cimbom, mor-sarılılarla sezon sonunda kontratı bitecek olan 24 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamak istiyor.

Berke, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 12 kurtarışla oynarken, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe maçında ise 8 kurtarışa imza atmıştı.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2022-23'te Portimonense'ye giden Berke, o sezon devre arasında Eyüpspor yolunu tutmuştu.