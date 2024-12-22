Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var
Muğla'da helikopter kazası meydana geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopter, boş alana düştü.
Muğla'da ambulans helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı.
Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 kişi vefat etti
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.
Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.