BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40

Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var

|
Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var

Muğla'da helikopter kazası meydana geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopter, boş alana düştü.

Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var

Muğla'da ambulans helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı.

115
Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var

Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

215
Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var

4 kişi vefat etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

315
Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

415