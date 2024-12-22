BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu! Suriye'de terör örgütüne darbe

MSB duyurdu! Suriye'de terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu! Bakan Mehmet Şimşek:Zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu! Bakan Mehmet Şimşek:Zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz
Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesi önceliğimiz
Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesi önceliğimiz
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
İstanbul'da kuvvetli yağış ağacı devirdi
İstanbul'da kuvvetli yağış ağacı devirdi
Yeni asgari ücret rakamında sona doğru! İşte olası zam senaryoları
Yeni asgari ücret rakamında sona doğru! İşte olası zam senaryoları
Özgür Özel helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Özgür Özel helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi
Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Marmara Denizi için "Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu" toplanıyor
Marmara Denizi için "Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu" toplanıyor
Akıllı telefonlarla yatağa girmek uyku sağlığını olumsuz etkiliyor
Akıllı telefonlarla yatağa girmek uyku sağlığını olumsuz etkiliyor
Transferde flaş iddia! Galatasaray eski Fenerbahçeliyi gündemine aldı
Transferde flaş iddia! Galatasaray eski Fenerbahçeliyi gündemine aldı
Bakan Ali Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Bakan Ali Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı