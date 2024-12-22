MHP lideri Devlet Bahçeli "El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız" dedi ardından DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lavedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır" ifadesini kullandı. Bahçeli, Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşurken, İsrail'e sert tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 20. Dönem Sertifika Töreni’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye kabuğunu kırmış, bölgesel ve küresel kuvvet dengesini ters çevirmiştir. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar, her meseleyi saptırmak için konuşanlar esasta siyasetin konusu değillerdir. Bunlar patolojik vakalardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin, demokrasiye değer katması, beyhude bir beklentidir.

Türk milleti, tarihi müktesebatıyla birleşmiş, jeopolitik mirasıyla kenetlenmiştir, yüksek hedeflere kilitlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kapasite ve karakterine dayanan Türkiye Yüzyılı vizyonu böylesi bir düşünce temelinde oturmuştur.

"Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz"

Ürkekliği kabul etmiyoruz. Bireysel çıkarları öne almıyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Kardeşliğin, kalleş tertiplerle tahribine müsade etmiyoruz.

"El ele verirsek elin uşaklarını aramıza sokmayız"

Sevgide buluşalım, hoşgörüde uzlaşalım, anlayış ve saygı çerçevesi altında toplanalım. İstikbalin yol haritasını gönül ortaklığıyla çizelim. Gelecek nesillere güvenlik, küresel liderliğe gözünü dikmiş bir Türkiye’yi emanet olarak tevdi edelim. El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız.

Kalıcı diyalogları başlatmadan bitiren sabitleşmiş ön yargıları, görüşme ve temasları zehirleyen değersiz tartışmaları, hiç hesapta yokken incinen gururları, endişe ve kıskaçlıkları, olgun, anlayışlı bir anlayışla telafi etmek mümkündür. Birlikte beraberce, huzur ve kardeşlik içinde yaşamanın akla yatkın başka bir yolu da yoktur. Şuur kepenklerini indirenler görüş açımızı kapatıyor.

Suriye’de 13 yıldır süren iç çatışma dönemini, yerini yeni bir gerçekliğe bırakmıştır. 61 yıllık Baas melaneti, Esad zilleti sona ermiş, Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması çok acılar çeken Suriye halkını layık olduğu mertebelere ulaştırması dileğimizdir.

"Suriye'nin istikrarı Türkiye için önemli"

Suriye’nin istikrarı Türkiye’nin güvenliği açısından önemlidir. Suriye’nin huzur ortamının tesisi, bölgesel güvenlik bakımından ihmal edilemez bir ihtiyaçtır.

Tüm rejim muhaliflerinin öncülüğünde 8 Aralık’tan itibaren tezahür eden geçiş dönemi, ümit ediyorum ki Suriye’nin toparlanmasında mühim bir eşik olacak. Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda, anlaşılan geçici yönetim tezahür edecek, seçimlerin yapılması gündeme gelecektir.

"Masumların hesabı katil Esad’dan sorulmalı"

Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekti. Masumların hesabı katil Esad’dan sorulmalıdır. Ve bu alçak Lahey’de cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır. Baas vandallığı 54 yıl boyunca zulüm olup halkın üzerine yağmıştır.

CHP siyaseti iflas bayrağını çek"

Geçiş yönetimine terör örgütü yaftası vurmak, sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan sızma Esad lobisinin bir uydurmasıdır. CHP’nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP’nin gayri milli siyasetinin başka türlü izahını yapmak zaman israfıdır. CHP siyaseti iflas bayrağını çekmiştir.

CHP’nin siyaseti Türkiye’ye karşı siyasettir. ABD’nin yeni başkanı Trump’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesajlarını hırcın şekilde saptırıp, kıskançlıktan deliye dönen CHP genel başkanı, yarım adamdır.

"Tek bir terörist sınırlarımızda nefes dahi almamalı"

Suriye’de PKK/YPG’ye yer olmamalıdır. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilmelidir. Tek bir terörist sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur. Teröristler elini kolunu sallayarak hiçbir yerde dolaşamayacaktır.

"DEM Parti, Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlar atmalı"

Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lavedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır.

Terör örgütü için sona gelinmiştir. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir.

"Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır"

İç cephesini tahkim eden Türkiye’nin yapacağı pek çok şey vardır. İsrail’in korsan yayılmacılığı durdurulmalı. Golan Tepeleri’nden çekilmediği takdirde geniş bir yaptırım ve mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Siyonist barbarlık Türkiye’nin daha fazla sabrını zorlamaktan uzak durmalıdır. Bu en azından kendisi için hayırlı bir adım olacaktır. Şam’a gözünü dikenin Tel Aviv’de Kudüs’te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. Şam güvendeyse, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır"