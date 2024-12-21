Bakmadan dışarı çıkmayın! 4 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 21 Aralık Cumartesi hava durumu raporunda ülkenin yarısının yağışlı ve fırtınalı hava etkisi altına gireceği bazı illerde buzlanma ve kar yağışı beklendiği dikkat çekti. Sıcaklıkların daha da düşmesi beklenirken AKOM, İstanbul için uyarılarda bulundu. Ayrıca yaşanabilecek tehlikelere karşı 4 ile turuncu, 13 ile sarı kod verildi. İşte detaylar...
Yurt genelinde hafta sonu hava durumu daha da sertleşecek. Özellikle kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşamını olumsuz etkileyebilecek şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 ile sarı kod, 4 ile de turuncu kod vererek yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekti.
KAR VE SAĞANAK BİR ARADA!
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan, Bolu ve Tunceli civarında yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olurken, diğer bölgelerde ise yağmur, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.
Yağışların özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege ve Antalya’nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don görülebileceği, ayrıca pus ve yer yer sisin etkili olabileceği ifade edildi.