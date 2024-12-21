Bakmadan dışarı çıkmayın! 4 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu uyarı

Yağışların özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege ve Antalya’nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don görülebileceği, ayrıca pus ve yer yer sisin etkili olabileceği ifade edildi.