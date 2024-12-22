Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.
Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.
Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.