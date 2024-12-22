BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

Abone ol

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var
Foto Galeri Muğla'da helikopter hastaneye çarptıktan sonra düştü! Ölenler var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho'dan ameliyat öncesi açıklama! "İdman kaçırmaya niyetim yok"
Jose Mourinho'dan ameliyat öncesi açıklama! "İdman kaçırmaya niyetim yok"
Kayserispor-Galatasaray Süper Lig maçı (canlı yayın)
Kayserispor-Galatasaray Süper Lig maçı (canlı yayın)
MHP lideri Devlet Bahçeli: El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız
MHP lideri Devlet Bahçeli: El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız
MSB duyurdu! Suriye'de terör örgütüne darbe
MSB duyurdu! Suriye'de terör örgütüne darbe
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu! Bakan Mehmet Şimşek:Zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu! Bakan Mehmet Şimşek:Zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz
Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesi önceliğimiz
Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesi önceliğimiz
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
İstanbul'da kuvvetli yağış ağacı devirdi
İstanbul'da kuvvetli yağış ağacı devirdi
Yeni asgari ücret rakamında sona doğru! İşte olası zam senaryoları
Yeni asgari ücret rakamında sona doğru! İşte olası zam senaryoları
Özgür Özel helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Özgür Özel helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi
Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı