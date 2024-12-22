Galatasaray, Kayserispor'a gol yağdırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini pekiştirdi. Rakiplerinin puan kaybını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile aradaki farkı 8 puana çıkardı. Kayserispor ise 15 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 4. ile 71. dakikada Victor Osimhen, 29. ile 87. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 51. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Kayserispor'un golünü ise 14. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, zirvedeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybettiği haftada kazanarak 44 puana yükseldi ve aradaki puan farkını 8'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 15 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlayacak, Kayserispor ise Bodrumspor deplasmanına konuk olacak.

Osimhen ve Sanchez 11'e döndü

Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.

Kayserispor - Galatasaray maçının önemli anları

90- Karşılaşma sona erdi. Galatasaray, Kayseri deplasmanından 5-1'lik galibiyetle dönüyor.

87- GOOOL! Barış Alper Yılmaz muhteşem bir gol attı ve skoru 5-1'e getirdi.

72- GOOOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 4-1 öne geçti. Yunus Akgün, savunmanın arkasına sarkan Osimhen'i kaçırdı, Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, topu kalecinin üstünden aşırtarak ağlara gönderdi.

51- GOOOL! Yunus Akgün topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi. Kayserispor'un kullandığı kornerde top Galatasaray'da kaldı. Yunus Akgün, orta sahanın gerisinden aldığı topu sürerek getirdi, ceza sahasına girerken sol ayağıyla uzak köşeye muhteşem bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

46- Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray başladı.



29- GOOOL! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Yunus Akgün, çalımlarla rakiplerinden sıyrıldı ve topu sağ taraftaki Osimhen'e gönderdi. Osimhen'in penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Mertens vurdu ancak kaleci Onurcan, topu ayağıyla çıkardı. Dönen topu sol kanattan gelen Barış Alper Yılmaz tamamladı ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

20- Mertens, Carole'nin yaptığı müdahale sonrasında sakatlık geçirdi. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyona faul kararı vermedi.

14- GOOOL! Kayserispor, Bahoken'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte boş kalan Bahoken, kafayla topu ağlara gönderdi.

4- GOOOL! Osimhen, penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi ve Galatasaray, deplasmanda 1-0 öne geçti.

2- Jakobs'un sol taraftan içeri çevirdiği topa Kayserispor defans oyuncusu eliyle müdahale etti. Hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

11'ler

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs; Mertens, Yunus, Osimhen

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken