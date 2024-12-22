Gaziantep FK Antalyaspor'u eli boş gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.Abone ol
Maçtan dakikalar
1. dakikada Maxim'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin çıkardığı meşin yuvarlağa, Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
16. dakikada Bünyamin Balcı'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak auta gitti.
32. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.
34. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Okereke'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak Sorescu'nun önünde kaldı. Sorescu'nun yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Soner Dikmen'in pasıyla buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
66. dakikada Kozlowski'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Maxim'in yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu: 2-0
90+3 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
42. dakikada Mustafa Eskihellaç orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bulunan Okereke ile buluşturdu. Okereke'nin savunmayı çalımlayarak gönderdiği pasa ayağının içiyle tek vuruş yapan Kozlowski, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.