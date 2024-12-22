Göztepe evinde 3 attı, 3 aldı!

Göztepe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Tijanic ve Miroshi'nin golleriyle farkı açan Göztepe, rakibin kalecisi Grbic'in sakatlık yaşadığı zorlu bir mücadeleyi rahat bir skorla tamamladı.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası dışından Romulo'nun şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.

68. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Grbic tehlikeyi önledi.

71. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

78. dakikada Göztepe, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı serbest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

86. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Romulo ile çarpışan Grbic, oyuna devam edemedi. Grbic, saha içine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliği hakkını doldurmasına rağmen Grbic kafasına darbe aldığı için yerini Tarık Çetin'e bıraktı. Göztepe de ek oyuncu değişikliğine hak kazandığı için kalan bölümde bu hakkını kullandı.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.