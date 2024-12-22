Trabzonspor kötü gidişe 'dur' dedi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer Pedro Malheiro'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

Bordo mavililer puanını 19 yaptı. Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.

Bilet fiyatları düşmesine karşın stat dolmadı

Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi. Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı. Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor - Bodrumspor maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

86'GOL! Trabzonspor, Malheiro ile 1-0 öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Malheiro, uzak noktadan kaleyi düşündü. Malheiro'nun sert şutunda top ağlara gitti.

74'Umut'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

65'Sol kanattan içeri giren Seferi pasını sağ taraftaki Gökdeniz'e verdi. Gökdeniz'in vuruşunda top savunmadan döndü.

59'Trabzonspor bu dakikalarda tüm hatlarıyla rakip yarı alanına yerleşmiş durumda.

51'Sol çaprazda topla buluşan Ozan Tufan uzak mesafeden şansını denedi. Ozan'ın şık vuruşunda kaleci son anda kornere çeldi.

47'Sağ kanattan ceza sahasına giren Malheiro son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Banza'nın vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Savunmanın hatasında topu alan Musah Muhammed tep başına rakip kaleye yöneldi. Mohammed bire bir kaldığı pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi. Tönen topa Gökdeniz yaptığı vuruşta üstten auta gönderdi.

45'İlk yarının sonunda 5 dakika daha oynanacak.

37'Sol kullanılan köşe vuruşunda Musah Mohammed ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ali'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

30'Trabzonspor'da Nwakaeme çalımlarla kaleye sokuldu. Müsait pozisyondaki Mendy'ye pasını verdi. Mendy'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

26'Trabzonspor'da Muhammed Cham sağ kanattan kale önüne tehlikeli orta yaptı. Ozan Tufan dokunmak istedi ancak kaleci Sousa üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

18'Trabzonspor'da Nwakaeme çalımlarla sol çizgiye indi. Nwakaeme'nin kale önüne çevirmek istediği topu son anda savunmada Gökdeniz önledi.

9'Trabzonspor çok etkili geldi! Cihan Çanak ceza yayı üzerinde çerçeveyi gördü. Sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

1'İlk düdük geldi ve başladı.

Trabzonspor - Bodrumspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi