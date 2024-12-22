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Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık açıklaması

Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'taki 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Kabaktepe, AK Parti'nin değişim ve dinamizmi sürdürdüğünü belirterek, yeni seçilecek başkana başarılar diledi ve partinin hizmetinde kalacağını vurguladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'nde, İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağını bildirdi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya, bu kongre sürecinde de devam edeceğini belirtti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde, İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanı'mızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"

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