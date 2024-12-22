Muğla'da şiddetli deprem

AFAD'ın internet sitesine göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açığındaki sarsıntı, 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/J1AiCQ85dt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi