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Muğla'da şiddetli deprem

Muğla'da şiddetli deprem

AFAD'ın internet sitesine göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açığındaki sarsıntı, 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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