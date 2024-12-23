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Brezilya'daki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Brezilya'daki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Brezilya'da 21 Aralık'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e çıktı.

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Minas Gerais Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, ülkenin Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısının 41'e yükseldiği ve kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kazaya karşı yönden gelen kamyondan kopan bir granit blokun neden olduğu aktarılan açıklamada, kamyon şoförünün arandığı ifade edildi.

Açıklamada, kamyonun belirtilen yük miktarını oldukça aştığı bilgisi paylaşıldı.

Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda zincirleme trafik kazası yaşanmış ve ilk belirlemeler göre 30 kişi yaşamını yitirmişti.

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