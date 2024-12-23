Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde girilen çatışmada bazı İsrail askerlerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını bildirdi.

Abone ol

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, mensuplarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evde mevzilenen 9 kişilik İsrail gücünün TBG füzesiyle hedef aldığı, saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cibaliya'nın ortasındaki Alimi bölgesinde 3 zırhlı askeri nakliye aracının patlayıcıyla imha edildiği ve Beyt Hanun’da da benzer saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın ortasındaki Ebu el-Ayş Caddesi'nde dün İsrailli bir subayın keskin nişancı tarafından vurulduğunu bildirmişti.

Ayrıca, 21 Aralık Cumartesi günü de Cibaliya Mülteci Kampı'nda girilen çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak, bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle "Generallerin Planı" olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını ve bölgeye gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Plan ayrıca, silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.