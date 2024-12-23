BIST 9.725
DOLAR 35,22
EURO 36,86
ALTIN 2.979,34
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan ve Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şera Kasun Dağı'nda beraber çay içti

Hakan Fidan ve Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şera Kasun Dağı'nda beraber çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.

Abone ol

Fidan ile Şera, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da midibüs devrildi: 1 ölü 23 yaralı
Kastamonu'da midibüs devrildi: 1 ölü 23 yaralı
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan CHP sözcüne tepki
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan CHP sözcüne tepki
Brezilya'daki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Brezilya'daki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu
O ilde gösteri ve yürüyüşler 5 gün boyunca yasaklandı!
O ilde gösteri ve yürüyüşler 5 gün boyunca yasaklandı!
Trump'tan Putin'e flaş mesaj: Artık kendi ülkemizi savunacağız
Trump'tan Putin'e flaş mesaj: Artık kendi ülkemizi savunacağız
Volkan Demirel'den Şenol Güneş için olay sözler
Volkan Demirel'den Şenol Güneş için olay sözler
Yemen'deki Husiler, ABD ordusuna ait savaş uçağını havada imha etti
Yemen'deki Husiler, ABD ordusuna ait savaş uçağını havada imha etti
Muğla'da şiddetli deprem
Muğla'da şiddetli deprem
Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmadı
Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmadı
Cevdet Yılmaz'dan, Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti ile ilgili paylaşım
Cevdet Yılmaz'dan, Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti ile ilgili paylaşım
Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık açıklaması
Osman Nuri Kabaktepe'den adaylık açıklaması