Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan CHP sözcüsüne tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP sözcüsü Deniz Yücel'in tepki çeken paylaşımına yanıt verdi. Altun, "Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti iktidarına paylaşımı tartışmalara neden oldu.

AK Parti iktidarı için küresel güçlerin asıl soytarısı ifadelerini kullanan Yücel, Erdoğan'ı da "Yüzünüzü medeni dünyaya dönmeniz gerekirken “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini unutup, yüzünüzü Ortadoğuya döndüğünüzde karşınıza CHP çıkar..." sözleriyle eleştirdi.

Yücel'in yazısına yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Yücel'in paylaşımını alıntı yaparak, şunları kaydetti:

Sizin “çağdaş” diye nitelendirdiğiniz eğitimin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Sizin zihniyetinizle eğitimi bir araya getirdiğimizde, sakallı diyerek, sarıklı-cübbeli diyerek, başörtülü diyerek insanların en temel hakkı olan eğitim imkanlarını elinden almaktan başka bir şey gelmiyor insanların aklına. Hatırlatırız!

Sizin demokrasiyi askıya almak deyince ne yaptığınızı da çok çok iyi biliyoruz. Bu millet 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenip, serden geçip darbecilere karşı göğsünü siper ederken, devrik genel başkanınızın o darbecilerin tankları arasından sıvışıp Bakırköy’e kahvesini yudumlamaya nasıl gittiğini de unutmadık. Hatırlatırız!

Türkiye’nin almaya çalıştığı her kritik virajda terör örgütlerine selam çakan, dış odaklara gidip ülkesini şikayet eden, her meselede “acaba iktidara mı yarar” paranoyasından kurtulamayıp mütemadiyen patinaja mahkum olan zihniyetinizin, dış siyasete dair hiçbir şeyden anlamadığını, söyleyecek hiçbir sözünüzün olmadığını defalarca gördük. Hatırlatırız!

Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözünü sadece Batı’ya bakmaktan ibaret bir yaklaşım olarak algılayan dar vizyonunuzla size – sanmıyorum ama – başarılar dileriz. Zira Türk milleti böylesine önemli bir sözün bile içini boşaltabilen bir karanlığa asla ülkesinin geleceğini teslim etmez. Hatırlatırız!

Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız!"

Deniz Yücel ne demişti?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok ağır ifadelerle hedef almıştı:

"Cumhuriyet değerleriyle inatlaştığınızda karşınıza CHP çıkar… Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini silmeye çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar… Aklı ve bilimi esas alan, çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar… Demokrasiyi askıya aldığınızda, basın ve ifade özgürlüğünü yok edip gazetecileri tutukladığınızda karşınıza CHP çıkar… Yüzünüzü medeni dünyaya dönmeniz gerekirken “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini unutup, yüzünüzü Ortadoğuya döndüğünüzde karşınıza CHP çıkar... @RTErdogan

Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır. Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 22 yıllık AKP iktidarına ve tek adam yönetimine son veren Genel Başkan olarak tarihe geçecek ve Anıtkabir anı defterine kurucu önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben, "Sayın Genel Başkanım, partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardır. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonraki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmektir" yazacak Genel Başkandır.