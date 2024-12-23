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Liverpool, 9 golün atıldığı maçta Tottenham'ı mağlup etti

Liverpool, 9 golün atıldığı maçta Tottenham'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3 yendi.

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Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılan maçta Liverpool'a gösterişli galibiyeti getiren golleri 23 ve 84. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Alexis Mac Allister, 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski, 83. dakikada ise Dominic Solanke attı.

Karşılaşma, iki takım arasında en fazla golün atıldığı Premier Lig maçı olarak istatistiklere geçti.

Ligdeki son 2 müsabakasından beraberlikle ayrılan bir maçı eksik Liverpool, puanını 39'a yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, en yakın takipçisi Chelsea'nin 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayarak farkı 4 puana çıkardı.

ManU, sahasında mağlup oldu

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde çıkış arayan Manchester United, sahasında Bournemouth'a 3-0 yenildi.

Konuk takımın gollerini 29. dakikada Dean Huijsen, 61. dakikada penaltıdan Justin Kluivert, 63. dakikada ise Antoine Semenyo attı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır kadroda yer alırken süre bulamadı. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ise 71. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçlarında Wolverhampton, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, konuk olduğu Everton ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Fulham ile Southampton da golsüz berabere kaldı.

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