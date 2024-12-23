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Brezilya'da küçük uçak düştü: 10 ölü, 17 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Brezilya'da küçük uçak düştü: 10 ölü, 17 yaralı

Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti, olay sırasında yerde bulunan 17 kişi yaralandı.

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Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait küçük uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.

Uçaktaki aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiği, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin de yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada da uçağı kullanan iş insanının, eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, kaza anına ve uçağın enkazına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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