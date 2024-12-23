Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci tacize uğradığı anları paylaştı
Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, kendisi ile evleneceğini iddia eden tacizci bir şahsın çalıştığı kurumun önünde beklediğini ve bu durumdan dolayı binadan çıkamadığı anları paylaştı.
Ela Rümeysa Cebeci; radyo programcılığı, oyunculuk ve akademisyenliğin yanı sıra spikerliğiyle adından söz ettiren bir isim.
Başarılı kariyerinin yanı sıra ses tonu ve güzelliğiyle de dikkat çeken Cebeci, bu kez farklı bir durumla gündeme geldi.
Taciz edildiğini açıklayan ünlü spiker, kendisiyle evleneceğini iddia eden bir tacizcinin kanalın önünde beklediği anları Instagram hesabından paylaştı.
"Bu çaresizlik kabul edilemez" ifadesini kullana Cebeci, "Bakın şu anda kanalın önünde benimle evleneceğini iddia eden bir şizofren bekliyor. Ve ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.