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Şamil Tayyar'dan Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti yorumu: Senaryo çöpe atıldı

Şamil Tayyar'dan Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti yorumu: Senaryo çöpe atıldı

Şamil Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüşmesini değerlendirdi. Zirvede alınan kararların Türkiye'nin tarihi rolünün tescili olduğunu belirten Tayyar, "ABD ve İsrail’in, Suriye’yi en az 3 parçaya ayırarak bölgeyi istikrarsızlaştırma senaryosunun çöpe atılmasıdır." dedi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti ses getirdi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın açıklamaları gündem oldu.

Şera'nın kullandığı araçla gitti

Ortak basın toplantısının bitmesinin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye yönetiminin yeni lideri Şera'nın kullandığı araçla Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan ayrıldı. Fidan ve Şera, Şam'ı gören Kasyun Dağı'na çıkarak beraber çay içip sohbet etti.

"Stratejik bir hamledir"

Fidan'ın Suriye ziyaretini AK Parti eski MKYK üyesi ve milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesasında değerlendirdi.

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın, Şam’daki Ahmet eş/Şara görüşmesi, bir dizi mesajı içinde barındıran stratejik bir hamledir. Zirvedeki kararlar ise yeni Suriye’nin inşasında Türkiye’nin tarihi rolününün bir kez daha tescilidir. ABD ve İsrail’in, Suriye’yi en az 3 parçaya ayırarak bölgeyi istikrarsızlaştırma senaryosunun çöpe atılmasıdır. Terör örgütü PKK/YPG’nin tasfiyesine başlanmasıdır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik iradenin ifadesidir. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın"

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