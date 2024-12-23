Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam: Hangi araç ne kadar ödeyecek?

2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarına yüzde 43,93 zam geldi. Araç sahipleri, yeni oranlarla Ocak ve Temmuz aylarında ödeme yapacak. MTV artışı, tüm segmentlerde önemli bir mali yük oluşturuyor.

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Yeni yıl yaklaşırken, 2025 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları belli oldu. MTV oranlarına yapılan yüzde 43,93’lük zam, tüm araç segmentlerini etkilerken, araç sahiplerinin ödeyeceği yeni vergiler netleşti. İlk taksit ödemeleri Ocak ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

MTV tutarlarında önemli artış

Her yıl iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2025 yılında zamlı oranlarla tahsil edilecek. Farklı motor hacimlerine ve araç değerlerine göre belirlenen yeni MTV tutarları, özellikle yüksek değerli ve büyük motor hacmine sahip araçlarda önemli bir artış gösterdi.

2025 yılı MTV tutarları

İşte 2025 yılında farklı motor hacimlerine ve araç değerlerine göre uygulanacak yeni MTV oranları:

0-1300 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:1-3 yaş: 4.835 TL

4-6 yaş: 3.372 TL

Taşıt değeri 180.600-316.400 TL arası:1-3 yaş: 5.313 TL

4-6 yaş: 3.707 TL

Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:1-3 yaş: 5.803 TL

4-6 yaş: 4.042 TL

1301-1600 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:1-3 yaş: 8.421 TL

4-6 yaş: 6.314 TL

Taşıt değeri 180.600-316.400 TL arası:1-3 yaş: 9.267 TL

4-6 yaş: 7.010 TL

Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:1-3 yaş: 10.112 TL

4-6 yaş: 7.577 TL

1601-1800 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 452.800 TL’yi aşmayanlar:1-3 yaş: 16.330 TL

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2025’te de iki eşit taksit halinde yapılacak. İlk taksit için ödeme dönemi 1-31 Ocak, ikinci taksit için ise 1-31 Temmuz olarak belirlendi.