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İsrail'in hedefinde şimdi de o ülke var! Netanyahu: Şiddetli harekat başlatacağız

İsrail'in hedefinde şimdi de o ülke var! Netanyahu: Şiddetli harekat başlatacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı şiddetli bir harekat başlatacaklarını belirtti.

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Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde yapılan toplantısının ardından yayımladığı videoda, Yemen'deki Husilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Yemen'de Husilere "şiddetli bir harekat" başlatacaklarını söyleyerek, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz." dedi.

Binyamin Netanyahu, "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

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