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Metro Türkiye'de üst düzey atama

Metro Türkiye'de üst düzey atama

Metro Türkiye'nin İnsan ve Kültür Direktörü & Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sevda Çetinkaya atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Metro Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirkette 5 yıldır İnsan ve Kültür (İK) Grup Müdürü olarak görev yapan Sevda Çetinkaya, Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü olarak atandı.

Yeni görevinde, 20 şehirdeki 35 mağazasında 4 bin 500'e yakın çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Metro Türkiye'nin tüm İnsan ve Kültür stratejileri ve süreçlerinden sorumlu olacak olan Çetinkaya, bu görevine ek olarak yönetim kurulunda da üye olarak yer alacak.

Kariyerine 2005'te PwC'de İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri'nde başlayan Sevda Çetinkaya, Eczacıbaşı Topluluğu'nda farklı İK yönetimi görevlerinde çalıştı. Metro Türkiye'ye Nisan 2020'de İnsan ve Kültür Grup Müdürü rolüyle katılan Çetinkaya, çalışmalarıyla birçok projede sorumluluklar üstlendi.

Çetinkaya, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü olarak çalışmalarına devam edecek.

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