Trump'tan Elon Musk'a "başkanlığı devrettiğine" dair iddialara ilişkin açıklama
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk’a "başkanlığı devrettiğine" ilişkin iddiaları yalanladı.Abone ol
Trump, Musk'ın etkisinin arttığına ilişkin iddiaların siyasi rakiplerin ortaya attığı bir "uydurma" olduğunu savundu.
Trump, "başkanlığı Musk'a devrettiği" iddialarını yalanlayarak, Musk'ın ABD'de doğmadığına, bu nedenle başkanlık yapmaya uygun olmadığına işaret etti.
ABD'de bütçe tasarısına ilk eleştiri Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na eş direktör seçilen Musk'tan gelmiş, bunun üzerine Musk'ın etkisinin arttığına dair iddialar ortaya atılmıştı.