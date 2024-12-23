Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! İkisi de olay yerine hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Semir K. (57) idaresindeki Jet Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Şükrü Öncü (64) yönetimindeki 48 PP 325 plakalı otomobille çarpıştı.
Sağlık ekiplerince otomobildeki Olcay Öncü (73) ile eşi Metin Öncü'nün (73) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öncü çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.