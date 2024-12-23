BIST 9.730
DOLAR 35,22
EURO 36,77
ALTIN 2.972,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı

Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'daki bazı adreslere özel harekat polisi desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılardan B.E, S.A, M.İ, A.D, C.A, R.A, Y.B, İ.S, B.S, U.S, Y.A, Y.K, T.S, K.F.Ö, U.Ş. ve N.A. İstanbul'da, E.D. Bursa'da, A.S, E.D, Y.Y, M.Z, M.M. ve B.B. Konya'da, Ş.S. ile M.T. İzmir'de, K.A. ve Ö.E. Siirt'te, S.K. Van'da ve S.A. Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada elektronik malzemeler ve 101 bin 765 lira ile 48 bin 800 dolar bulundu.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, kripto para olarak yurt dışına aktardıkları öne sürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin Güran cinayeti davasında karar çıkabilir! "Ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü"
Foto Galeri Narin Güran cinayeti davasında karar çıkabilir! "Ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartı ve banka kartında yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılmayacak
Kredi kartı ve banka kartında yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılmayacak
Beşiktaş, Twente maçının "başka yerde" oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu
Beşiktaş, Twente maçının "başka yerde" oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu
2024 yılının kelimesi belli oldu!
2024 yılının kelimesi belli oldu!
Birçok hastalıkla mücadele eden minik Öykü, müzikle moral buluyor
Birçok hastalıkla mücadele eden minik Öykü, müzikle moral buluyor
Helikopter kazasında ölen sağlık çalışanları için Antalya'da tören düzenlendi
Helikopter kazasında ölen sağlık çalışanları için Antalya'da tören düzenlendi
2025'in ilk gününde tarihi yürüyüş! TÜGVA, herkesi Galata'da buluşmaya çağırdı
2025'in ilk gününde tarihi yürüyüş! TÜGVA, herkesi Galata'da buluşmaya çağırdı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! İkisi de olay yerine hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! İkisi de olay yerine hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
A’dan Z’ye katarakt
A’dan Z’ye katarakt
Trump Meksika'daki uyuşturucu kartellerini uyardı: Yabancı terör örgütü olarak tanıyacağım
Trump Meksika'daki uyuşturucu kartellerini uyardı: Yabancı terör örgütü olarak tanıyacağım
İsrail'in hedefinde şimdi de o ülke var! Netanyahu: Şiddetli harekat başlatacağız
İsrail'in hedefinde şimdi de o ülke var! Netanyahu: Şiddetli harekat başlatacağız
Metro Türkiye'de üst düzey atama
Metro Türkiye'de üst düzey atama