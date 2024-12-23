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Kredi kartı ve banka kartında yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılmayacak

Kredi kartı ve banka kartında yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı ve bankamatik kartları için tahmin edilebilir, basit şifre uygulaması bugün itibariyle başladı. ATM'ye gidip kart şifresini yenilemeyen tüketicilerin kartları ATM'ler tarafından bloke edilebilecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için yeni bir karar aldı. Bugünden itibaren artık tarih kombinasyonları ve popüler yıllar şifre olarak kullanılamayacak. Eski şifrelerde ısrar eden kullanıcıların kartları ATM'ler tarafından bloke edilebilecek.

DOĞUM TARİHİ VE TAKIMLARIN KURULUŞ TARİHİ ARTIK YOK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Bugünden itibaren, kullanıcıların doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları artık kredi kartı şifresi olarak belirlenemeyecek. "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yılların yanı sıra, yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

 DOLANDIRICILARIN TAHMİN ETMESİ KOLAY 

Bu karar, kart sahiplerini daha güvenli şifreler kullanmaya teşvik ederken, dolandırıcıların tahmin etmesi kolay olan şifre kombinasyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

 BLOKE EDİLECEK 

Yeni düzenleme, ATM'lerde kullanılan şifre güvenliğini artıracak. Kullanıcılar yasaklanan şifre kombinasyonlarını girdiğinde, sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, ATM’lerde kartlarının bloke edilmesi riskiyle karşılaşacak. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.

İŞTE YASAKLI ŞİFRELER

BDDK tarafından daha öncesinde doğum tarihleri banka ve kredi kartlarında kullanılmıyordu. Yeni yasayla artık futbol kulübü tarihleri, şehir plakaları, önemli günler ve yıllar da şifre olarak konulamayacak.

Kredi ve banka kartlarında 1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1919, 1961, 6161, 5757, 1915, 1071, 3535, 0101, 3434, 1923 gibi şifre kombinasyonları geçersiz olacak ve bugün ( 23 Aralık Pazartesi ) değiştirilmesi için ATM'den bilgi verilecek.

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