2024 yılının kelimesi belli oldu!

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için başlatılan oylama sonuçlandı. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında "2024 yılının kelimesi ve kavramı" olarak "kalabalık yalnızlık" kavramının seçildi.

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TDK'dan yapılan açıklamaya göre, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.

Oylamaya değer bulunan kelimeler "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "algoritma", "yozlaşma", "yapay zeka" ve "dijital yorgunluk" olarak belirlendi.

Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında "2024 yılının kelimesi ve kavramı" olarak "kalabalık yalnızlık" kavramının seçildiği açıklandı.

Değerlendirme Kurulu, "kalabalık yalnızlık" kavramına ilişkin "2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'kalabalık' aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.