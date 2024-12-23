Narin Güran cinayeti davasında karar çıkabilir! "Ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü"

"Başsavcılık iddianamesinde, Narin cinayet ile olarak Salim Güran'ın, Enes Güran'ın, Nevzat Bahtiyar'ın ve Yüksel Güran'ın eylem üzerinde ortak hakimiyet kurarak müşterek fail olarak cinayeti birlikte işlediklerine dair iddianame tanzim etti." ifadelerini kullanıp "Büyük ihtimalle, Narin ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü. Onu görür görmez panik havasında bağırmaya başladı. Abisi ise onu susturmak için nefesini kesmeye çalıştı. Anne ayırmaya çalışıp babanın Batman'da olması nedeniyle amca çağırıldı. Cesetinde de yok edilmesi için kuvvetle muhtemel Nevzat Bahtiyar'a haber verildi." değerlendirmesinde bulundu.