Narin Güran cinayeti davasında karar çıkabilir! "Ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü"
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yeni duruşması 26 Aralık'ta yapılacak. Bu duruşmada karar çıkması bekleniyor. Dava sürecini NTV yayınına katılan Hukukçu Rezan Epözdemir değerlendirdi.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.26 Aralık Perşembe günü tutuklu sanıklar tekrardan hakim karşısına çıkacak.
Dava sürecini NTV yayınında değerlendiren Hukukçu Rezan Epözdemir, cinayetin bir "tepki cinayeti" olduğunu dile getirdi.
"Başsavcılık iddianamesinde, Narin cinayet ile olarak Salim Güran'ın, Enes Güran'ın, Nevzat Bahtiyar'ın ve Yüksel Güran'ın eylem üzerinde ortak hakimiyet kurarak müşterek fail olarak cinayeti birlikte işlediklerine dair iddianame tanzim etti." ifadelerini kullanıp "Büyük ihtimalle, Narin ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü. Onu görür görmez panik havasında bağırmaya başladı. Abisi ise onu susturmak için nefesini kesmeye çalıştı. Anne ayırmaya çalışıp babanın Batman'da olması nedeniyle amca çağırıldı. Cesetinde de yok edilmesi için kuvvetle muhtemel Nevzat Bahtiyar'a haber verildi." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen duruşmasının 3 gün sürdüğünü hatırlatan Epözdemir, "Delillerin toplanması ve savcıların esas hakkında mütalaasını vermesi sonucu ara karar oluşturuldu. Perşembe günü görülecek duruşmada kararın çıkacağını düşünüyorum." dedi.